Bono deu concerto de rua para ajudar sem-abrigo de Dublin

Bono, vocalista da banda irlandesa U2, atuou numa rua do centro de Dublin, na véspera de Natal, apelando ao público para dar o seu contributo a favor de uma instituição que dá apoio aos sem-abrigo.

Bono esteve acompanhado do guitarrista The Edge, em frente ao teatro Gaiety, no coração da maior artéria de comércio de Dublin, onde se concentrou uma multidão de gente para ver e ouvir a estrela irlandesa.

A organização destes concertos de rua partiu de Glen Hansard, fundador da banda irlandesa The Frames, para angariar fundos para uma instituição que apoia pessoas sem-abrigo (Simon Community).

Após atuações de outros artistas, Bono e The Edge foram apresentados ao público como “dois rapazes do norte de Dublin”.

Na sua atuação, Bono cantou um tema crítico da forma como o governo irlandês lida com o problema dos sem-abrigo. E apelou: “Quando as bolsas passarem, encham-nas de prata, encham-nas de esperança – é a época da esperança”, referindo-se às bolsas que passavam entre a assistência para angariação de fundos.

No final, o vocalista dos U2 chamou todos os artistas que participaram e disse: “Isto é muito especial para nós, devem estar orgulhosos disto”.