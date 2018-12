Violador do Nova Vida condenado a 23 anos de prisão em liberdade

A denuncia parte de familiares das vítimas que denunciam que o ‘violador em série’, jovem Benjamim Gaspar dos Santos “Betinho” que foi condenado a 23 anos de prisão maior, depois de ficar provado perante o tribunal que violou quatro das 30 moradoras do Projecto Nova Vida e arredores de que era acusado.

Condenando no mês de Julho de 2016, Alberto Evaristo, juiz da causa, revelou que ficou provado, durante as sessões, que o arguido cometeu quatro crimes de roubo concorrido com violação, três crimes de roubo consumado e um de tentativa de roubo. Por esse motivo, foi sentenciado a 20 anos de prisão efectiva pelos quatro primeiros crimes, 11 anos de prisão pelos três crimes de roubo e dois anos de prisão pelo crime de tentativa de furto. Feito o cúmulo jurídico (somatório das penas), os juízes acordaram aplicar ao réu a pena de 23 anos de prisão maior, a obrigação de 150 Kwanzas de taxa de justiça e o mesmo valor de multa, por cada dia, respectivamente.

Pelos bens surripiados às vítimas, no acto do crime, o juiz Alberto Evaristo decretou que o réu deveria devolver a seis vítimas somas monetárias que variam de 50 mil a 860 mil Kwanzas. As beneficiárias seriam as cidadãs Jandira Mateus, Maria Milonga, Marisa Pedro, Filomena Fernandes, Joana da Conceição e Sara Chilala. Apesar da quantidade de crimes que ficaram provados, Alberto Evaristo não descartou a possibilidade de terem existido mais vítimas, que, por vergonha ou receio, optaram pelo silêncio ao invês da denúncia do caso às autoridades.

Trabalha na Trevotech em Viana (PIV)

O jovem, camionista, que segundo denuncias de familiares das vítimas usa um novo ‘look’ para disfarçar, barbas grandes e chapéu anda livremente nas ruas de Viana.