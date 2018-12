UNITA quer mulheres a concorrer nas eleições autárquicas

A UNITA quer que as mulheres, sobretudo militantes deste partido, concorram nas próximas eleições autárquicas, em 2020, tendo em conta as capacidades que as mesmas possuem, avança a Angop.

O desafio foi lançado, domingo, na vila do município do Bailundo, 75 quilómetros a norte da cidade do Huambo, pela deputada Miraldina Jaka Jamba, no encerramento do ano político do partido.

Segundo’a política, muitas mulheres filiadas na LIMA, organização feminina da UNITA, têm dado provas suficientes de disputar as autarquias em igualdade de circunstância com os homens.

Anunciou, na ocasião, que em 2019 acontecerá o congresso do partido e da LIMA, dois importantes eventos que exigem, igualmente, a preparação de toda massa militante para o seu êxito.

Explicou que ambas actividades são preparatórias para a realização no país, pela primeira vez, de eleições autárquicas.