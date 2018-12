UNITA elege candidatos para autarquias de 2020

O secretário provincial da UNITA no Moxico, João Muzaza Caweza, anunciou hoje, no Luena, que o seu partido já elegeu candidatos às autarquias de 2020, para os nove municípios que compõem esta província.

Segundo avança a Angop, a informação foi avançada hoje, à imprensa na cerimónia de cumprimentos de fim de ano, aos militantes do partido, esclarecendo que os seleccionados serão apresentados ao público, logo que as leis forem aprovadas pela Assembleia Nacional.

O dirigente político demonstrou igualmente, o interesse de vencer as eleições autárquicas, sobretudo, no município do Moxico (sede).

Para tal, indicou, o partido criou 143 brigadas de mobilização em todos municípios e comunas, que passarão a explicar os planos da UNITA para com o povo, estado do país no domínio social, económico e político.

No quadro da mobilização geral e urbana, João Caweza considerou de positivas as actividades desenvolvidas, por intermédio de comícios, palestras, colóquios e “sentadas de cidadania, para elevar o nível de consciencialização política da população, mormente, sobre as autarquias, por meio de brigadas móveis e fixas.

O também deputado a Assembleia Nacional disse ser “perigoso” implementar as autarquias de forma gradual, sugerindo o desejo de materializa – lás em simultâneo em todas as regiões do país.

Apontou que 2019 será um ano de grandes desafios para a Unita, por prever a realização do seu XIII Congresso Ordinário, onde serão afinadas e delineadas as estratégias para a conquista das autarquias e das eleições de 2022, com vista a alargar o número de deputados no Moxico.

Assegurou que a UNITA vai continuar a trabalhar com as instituições do estado na preservação da paz, estabilidade política, consolidação da reconciliação nacional, bem como exigir a igualdade de tratamento e melhorar o relacionamento com os vários extractos da sociedade civil.

Nas últimas eleições gerais do país, a UNITA obteve 61.059 pontos, com 51 lugares na Assembleia Nacional (AN), garantindo a posição do segundo maior partido de Angola. Na província do Moxico, o partido do “Galo Negro” conquistou 36.012 pontos, com direito a um deputado a AN.