Suposto criminoso morto num confronto com a PN no Palanca

Um suposto delinquente foi baleado mortalmente no sábado, no distrito do Palanca, município Kilamba-Kiaxi, em Luanda, num confronto com uma patrulha da Polícia Nacional.

Os suspeitos são acusados de terem esfaqueado mortalmente, com arma branca (faca), um cidadão de 43 anos, na via pública, durante um assalto.

De acordo com uma nota de imprensa do comando provincial da corporação a que a Angop teve hoje, segunda-feira, acesso, após uma denúncia de populares que assistiram ao acto os acusados foram surpreendidos pelas forças da Brigada Moto.

Na sequência, confrontados, prossegue a nota, dispararam contra as forças da ordem e em reacção proporcional por parte dos agentes da Polícia Nacional, um meliante foi atingido na região do torax, tendo morrido no local.

A arma de fogo utilizado pelos supostos marginais foi apreendida, bem como se procedeu a detenção de dois e um continua em fuga.

A polícia refere que diligências estão em curso para a identificação e detenção do suspeito em fuga.

De recordar que no sábado, outros dois supostos meliantes foram mortos durante uma fuga e em confronto com as forças da ordem, em Viana, respectivamente, nos bairros Boa Fé e Maria Luísa.