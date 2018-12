SME arrecada mais de nove milhões de kwanzas para os cofres do Estado

Nove milhões, 737 mil e 970 kwanzas é o valor arrecadado para os cofres do Estado, de Janeiro a presente data, pela direcção dos serviços de Migração e Estrangeiras na Lunda Sul, informou hoje, segunda-feira, à Angop.

De acordo com o informe anual do SME, enviado a que Angop teve acesso, os referidos valores resultaram dos actos migratórios (prorrogações de vistos, emissão de passaportes e aplicações de multas).

Durante o período em balanço, o sector recebeu 471 pedidos de passaportes, sendo 237 para emissão e o resto para reemissão, dos quais 395 foram entregues aos seus proprietários.

No período em referenciam, segundo a nota, foram registados 428 pedidos de vistos ordinários, 11 de turismo, 18 de trabalho e 17 de permanência temporária.

A nota refere que por escassez de meios de transporte, a instituição tem encontrado dificuldades na evacuação imediata dos cidadãos estrangeiros detidos por permanência ilegal.

Acrescenta que a falta de um centro de detenção de imigrantes Ilegais, visando a concentração dos mesmos e posterior expulsão ou encaminhamento, dificulta “muito” o combate a imigração ilegal nesta região.

O documente informa que tais situações já foram reportadas paras os órgãos de tutela para a sua resolução.

O SME controla mil e 239 cidadãos estrangeiros de diversas nacionalidades, sendo 787 com visto de trabalho, 162 portadores de autorização de residência, 118 com estatuto de refugiado, 64 com declarações provisórias, 31 com vistos de permanência temporária e 77 portadores de recibo.