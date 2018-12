Reclusos na penitenciária do Lubango recebem bens diversos

A população penal da Penitenciária da Huíla recebeu, hoje, nesta cidade, bens de primeira necessidade, para minimizar a carência nos vários domínios, uma oferta da Associação Cristã de Gestores e Dirigentes, avança a Angop.

No estabelecimento, com capacidade para 520 camas, estão internados mil e 200 reclusos, dos quais 405 na condição de condenados, com realce para mulheres, algumas das quais internadas com filhos menores de dois meses a um ano de idade.

O gesto surge no âmbito das comemorações da quadra festiva e de forma antecipada, festejar com este estrato da sociedade o natal, evento que teve uma missa presidida pelo arcebispo do Lubango, Dom Gabriel Mbilingi.

Da oferta, constam 75 kg de arroz, 90 kg de açúcar, 50 kg de feijão, 36 litros de óleo alimentar, 12 litros de lixívia, 12 kg de detergente em pó, 50 kg de farinha de trigo, igual quantidade de farinha de milho, duas caixas de bolachas, água, cem pacotes de massa alimentar, entre outros bens como brinquedos e cosméticos.

Em declarações à imprensa, o responsável da comarca, sub-inspector prisional, Rafael Ricardo, disse que as duas actividades simultâneas vieram dar um consolo aos reclusos, pois a sua estadia na cadeia não deve significar somente uma restrição da liberdade, mas uma oportunidade para moldagem comportamental e espiritual destes.

A igreja, referiu, tem sabido desempenhar o seu papel, preparando-os para a sua reintegração social através de mensagens de reconciliação, penitência e reflexão sobre as ilicitudes cometidas, tanto no âmbito da violação das leis penais vigentes no ordenamento jurídico angolano, assim como a luz de Deus.

Para ele, o donativo vai suprir algumas das dificuldades que os reclusos enfrentam como em bens alimentares, higiene e de limpeza.