PR é figura internacional do ano na SIC

O Presidente da República de Angola, João Lourenço, foi eleito Figura Internacional do ano (2018), numa votação dos telespectadores da cadeia televisiva portuguesa SIC.

Na votação, o Chefe de Estado angolano que este ano realizou uma visita oficial a Portugal, obteve 61.6 por cento dos votos.

Nos lugares imediatos ficaram o Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro (27.6 por cento), e o Chefe de Estado chinês, Xi Jinping (10.8 por cento).

Ainda em Portugal, as qualidades do estadista angolano foram igualmente reconhecidas pelos leitores do semanário Expresso, numa votação online.

João Lourenço alcançou 41 por cento das escolhas, sendo seguido pelo Presidente eleito do Brasil, Jair Bolsonaro (27 por cento).

Xi Jinping (China) e Donald Trump (EUA) obtiveram 15 por cento dos votos, ficando ambos em terceiro lugar.

Empossado a 26 de Setembro de 2017, o Presidente João Lourenço tem como principais “bandeiras” do seu mandato o combate à corrupção e à burocracia.