Polícia Nacional “lança” forças para o asseguramento do Natal

Com o objectivo de garantir a segurança às famílias, no âmbito da comemoração do Natal, as forças Policiais e os demais órgãos do MININT, em Luanda, foram convocadas hoje, em parada, no campo da Cidadela Desportiva, para o seu lançamento.

A formatura foi dirigida pelo 2° Comandante Municipal de Luanda, Superintendente – Gabriel Tito João, em representação do Comandante Municipal, Subcomissário – Eduardo Nunes Diogo.

Em parada, Gabriel Tito chamou atenção aos efectivos no sentido de pautarem por uma conduta digna, tendo em conta os desafios da Polícia Nacional, enquanto órgão de manutenção da ordem pública, e sendo o Natal uma data celebrada todos os anos, as forças são chamadas para manter a tranquilidade.

Aquele oficial garantiu, ainda, que, mais de 2.400 efectivos foram mobilizados para o município de Luanda, a fim de dar resposta a qualquer situação que põe em causa a segurança pública, e apelou de um modo geral aos cidadãos, a cultivarem os bons hábitos, evitando excessos durante as comemorações, em que alguns casos terminam em morte.

No final, foram promovidos dois efectivos da Polícia Nacional para os graus de Subinspector, premiando, assim, o mérito e a dedicação.