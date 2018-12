Peculato na Huíla é julgado em Luanda

O processo do suposto desvio de dinheiro no sector da Educação na Huíla, com quatro detidos em Setembro, foi transferido para o órgão central da Procuradoria Geral da República, por envolver figuras que gozam de foro especial, informou sexta-feira o subprocurador geral da Repú-blica da Huíla, Hernâni Beira Grande. “Remetemos o processo ao órgão central, porque há suposto envolvimento de pessoas que gozam de foro especial”, sublinhou.

Em declarações ao Jornal de Angola, à margem da cerimónia de cumprimentos de fim de ano, o magistrado referiu que o processo foi remetido ao órgão central, onde aguarda os trâmites processuais.

“Remetemos o processo ao órgão central, porque há suposto envolvimento de pessoas que gozam de foro especial”, sublinhou.

O ex-director do Gabinete provincial da Educação da Huíla, Américo Chicoty, e o ex-delegado das Finanças da mesma província, Sousa Dala, que exerceu o mesmo cargo no Huambo, estão entre os quatro detidos pelo Serviço Provincial de Investigação Criminal (SPIC), no Lubango, por, supostamente, estarem implicados no desvio de mais de dois mil milhões de kwanzas destinados a pagar a professores.

Pesam sobre os altos funcionários dos sectores da Educação e das Finanças as acusações de prática de crimes de peculato, abuso de confiança e associação criminosa.

O gestor da Educação foi detido por presumivelmente estar envolvido no descaminho de 2.408.085.343,75 (dois mil milhões, 408 mi-lhões, 085 mil, 343 kwanzas e 75 cêntimos) que se destinavam ao pagamento de 3.545 professores que desempenhavam cargos de direcção e chefia.

Sousa Dala, ex-delegado provincial das Finanças no Huambo, foi detido por existirem indícios de estar envolvido no mesmo esquema de descaminho, pelo facto de ter sido, em 2014, o coordenador da comissão que tinha sido criada para proceder ao referido pagamento.

Sobre os casos de desvio de fundos mais destacados, disse que “são aqueles que a imprensa já domina, e alguns processos já introduzidos a juízo e outros que estão em instrução preparatória”.

Interrogado sobre os envolvidos, o responsável disse: “não podemos estar a citar nomes de pessoas que eventualmente estejam envolvidas neste tipo de crimes na província, porque isso faz parte do segredo de Justiça, mas há casos que envolvem gestores públicos, alguns ligados ao sector da Educação e outros ao Governo Provincial, cujos supostos autores encontram-se detidos”.

Prisão preventiva

No Huambo, a Procuradoria Geral da República (PGR) decretou a prisão preventiva do ex-chefe do Departamento de Administração, Património, Informática, Gestão do Orçamento e Transportes do Governo Provincial, Constantino César, por indícios de crime de peculato.

De acordo com fonte da PGR citada pela Angop, o arguido estava a ser investigado, no prosseguimento da busca da verdade material dos 51 processos-crime de peculato, denominados “Restos a pagar”, que envolvem funcionários do Governo, acusados de desvio de fundos públicos.

O acto acontece após as detenções dos administradores dos municípios do Huambo e do Longonjo, Victor Tchissingui e João Sérgio Raul, respectivamente, pela mesma razão.

Por altura dos factos, entre 2010/2014, os mesmos desempenhavam as funções de director do Gabinete de Estudos e Projectos e de secretário-geral do Governo do Huambo. Além destes três, a PGR deteve também o chefe de secção de Execução Orçamental e Contabilidade do Governo do Huambo, Claudino Sicato Fernandes Isaías.

Os 51 processos-crime de peculato, de acordo com a mesma fonte, estão em fase de instrução preparatória e envolvem avultadas somas monetárias desviadas do erário, razão pela qual esperam-se ainda outras buscas e detenções dos implicados ou suspeitos.