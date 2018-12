Novo advogado de Sérgio Cabral abandona defesa do ex-governador

João Bernardo Kappen anunciou na noite deste domingo (23) que está deixando o caso

O advogado João Bernardo Kappen anunciou na noite deste domingo (23) que não vai mais defender Sérgio Cabral (MDB). Ele recebeu, há duas semanas, uma procuração para tentar junto ao MPF e a PGR um acordo de colaboração premiada para o ex-governador do Rio de Janeiro, mas resolveu deixar o caso, de acordo com o jornal “O Globo”.

Essa á a segunda baixa na defesa de Cabral. Também na neste domingo (23), o advogado Rodrigo Roca decidiu deixar o caso por não concordar com os novos planos do emedebista. Roca estava trabalhando na defesa do ex-governador desde 2017.

Neste momento, com a condenação em segunda instância na Operação Calicute e a colaboração premiada do ex-operador financeiro Carlos Miranda, Sérgio Cabral entende que uma delação é o caminha para reduzir sua pena.

Sérgio Cabral foi condenado a 197 anos em ações penais na Lava Jato.