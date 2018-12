Natal/Ano Novo: Simbolismos e festejos com espírito altruísta

A celebração do Natal, 25 de Dezembro, e da passagem para o Ano novo traz consigo o habitual “frenezim” de pessoas, em busca do mínimo e do máximo para cada um, à sua maneira, na companhia dos mais próximos, festejar as respectivas datas.

É tradicional em muitos países, cuja maioria da população é de feição cristã, e Angola não foge à regra, essas datas serem celebradas com euforia, porquanto várias famílias, amigos e colegas têm oportunidade ímpar de se reencontrarem e à mesa trocarem impressões ou aproveitarem para traçar novos planos de vida.

Nesta data, como destacou o Presidente da República, João Lourenço, na sua mensagem de fim de ano à Nação, relembra-se que é também a data privilegiada para a reunião das famílias, os valores da paz, da união familiar, da amizade, do perdão e da fraternidade entre os seres humanos”.

Se é bem verdade que alguns terão às mesas “recheadas” de tudo, outras pessoas desfavorecidas nas principais cidades do país (mendigos, crianças de rua ou mais vulneráveis) podem estar sem nada ou quase nada, pelo que é a estas franjas que a sociedade deve concentrar as acções de solidariedade, vincando bem patente o espírito altruísta.

Portanto, falar de solidariedade nessa época festiva, é justamente apelar à partilha com os cidadãos carenciados de bens de primeira necessidade e paz mental.

Reza a história, que o Natal é uma data em que se comemora o nascimento de Jesus Cristo. Na antiguidade, o Natal era comemorado em várias datas diferentes, pois não se sabia com exactidão a data do nascimento de Jesus.

Foi somente no século IV que o 25 de Dezembro foi estabelecido como data oficial de comemoração.

Em alguns países europeus, por exemplo, esta festa era celebrada entre 25 de Março (data da anunciação do nascimento de Jesus a Maria) e 20 de Abril no tempo pascal.

Isto ocorria porque a Bíblia não traz, em nenhum dos evangelhos, uma data precisa para o nascimento de Cristo.

Ainda assim, o nascimento de Jesus Cristo foi sempre motivo de alegria para os cristãos, pois ele trouxe consigo uma mensagem de amor, fraternidade e igualdade entre os homens.

Embora tradicionalmente seja um feriado cristão, o Natal é amplamente comemorado por muitos não-cristãos, sendo que alguns de seus costumes populares e temas comemorativos têm origens seculares.

O Natal é considerado por pessoas de diferentes crenças como o dia consagrado à reunião da família, à paz, à fraternidade e a solidariedade entre os homens.

Nas famílias, os pontos altos da comemoração são a ceia do dia 24 de Dezembro e o almoço do dia 25, quando se reúnem para trocar presentes e saborear comidas típicas.

O ano novo começou a ser comemorado em todas as culturas ocidentais antes de Cristo quando o governador romano Júlio César, através de um decreto, declarou o dia 1 de Janeiro, como o Dia do Ano Novo.

A data passou a ser comemorada nos países ocidentais e não só como um dos maiores eventos festivos de cada ano, a par do Natal.

Presentemente no país acontecem festas um pouco por todas as cidades, vilas e até quimbos, sendo que na capital o tradicional festival de Fogo de Artifício se assiste, nos últimos anos, na Ilha de Luanda.