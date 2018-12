Morte de meliante dá abertura de inquérito

As autoridades policiais de Luanda instauraram um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de um suposto meliante, de 23 anos, por disparo de arma de fogo efectuado por um agente da Polícia Nacional, no sábado, no bairro Boa Fé, no município de Viana.

O autor dos tiros encontra-se detido e o inquérito vai procurar apurar se houve excesso por parte do efectivo, de acordo com um comunicado do Ministério do Interior, a que a Angop teve acesso.

O facto ocorreu quando o indivíduo foi detido por agentes do comando municipal, acusado de roubo de uma motorizada, e este saltou da viatura da Polícia, colocando-se em fuga, o que obrigou a uma perseguição para a sua recaptura.

Uma vez recapturado, o cidadão agrediu violentamente o agente numa tentativa de desarmá-lo e deste confronto terá resultado a sua morte.

Segundo o cadastro policial, o suposto marginal tem cinco passagens pela Polícia, pela prática de crimes de posse ilegal de arma de fogo, roubo de telemóvel, furto a residência e roubo de motorizada.