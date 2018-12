Missa de Natal do Papa Francisco será transmitida em 4K

Cerimônia começa às 21h30 de Roma, no Vaticano

A missa de Natal celebrada pelo papa Francisco na Basílica de São Pedro, amanhã (24), no Vaticano, será transmitida em resolução 4K.

“Com o objetivo de compartilhar a cerimônia a nível mundial na imprensa, as instituições de comunicação do Vaticano prepararam uma estrutura capaz de responder aos mais modernos desafios tecnológicos, mas sem prejudicar as exigências das áreas do mundo menos evoluídas do ponto de vista técnico”, informou a Santa Sé, citada pelo Notícias ao Minuto com a ANSA.

“Para satisfazer as demandas dos broadcaster mais avançados, o Vatican Media e o Dicastério para a Comunicação realizarão a captação da cerimônia em formato 4K HDR, que permite um altíssimo nível qualitativo das imagens”, ressaltou o comunicado.

No entanto, o Vaticano ressaltou que também serão instaladas câmeras por dentro da Basílica de São Pedro para captação nos formados de Alta Definição (HD) e Definição Standard (SD).

A transmissão ao vivo da missa começará às 21h30 locais (18h30 de Brasília), pela Rai Uno na Itália, e pelos canais na web do Vaticano. As imagens também serão fornecidas para emissoras do mundo inteiro. (ANSA)