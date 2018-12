Jovem acusado de violar sexualmente a mãe no Lubango

Um jovem de 18 anos de idade é acusado de ter abusado sexualmente da mãe de 42 anos de idade, no bairro do Kwawa, município do Lubango, província da Huíla.

A informação foi avançada hoje, segunda-feira, à Angop, pelo porta-voz do comando municipal da Polícia Nacional na Huíla, inspector-chefe Luís Filipe Zilungo. O oficial salientou que o crime ocorreu por volta das 21 horas, no interior da residência onde ambos vivem.

O jovem fez recurso à uma faca para molestar a vítima, na noite de sábado último.

Ainda no sábado, referiu, no município do Lubango, foi registado uma morte por electrocução, vitimando uma menor de dois anos, no bairro Patrício Lumumba.

Segundo o porta-voz, o acidente registou-se por volta das 18 horas, no quintal de uma residência, onde a menor se encontrava a brincar.

Durante o fim-de-semana foram registados, na província da Huíla, 24 crimes de natureza diversa, mais um em relação ao período anterior, com 20 esclarecidos e 18 cidadãos detidos como supostos autores.