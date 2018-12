Governador do Moxico quer asistência adequada aos pacientes

O governador provincial do Moxico, Gonçalves Muandumba, pediu, nesta segunda-feira, ao corpo clínico das unidades sanitárias a prestar uma assistência adequada aos petizes, de forma a recuperarem o mais rápido possível e voltarem ao convívio familiar.

O governante manifestou tal desejo durante o convívio realizado na Pediatria do Hospital Geral e do Hospital Municipal do Moxico, tendo oferecido lanches, brinquedos, entre outros mimos de natal aos petizes enfermos, em gesto de solidariedade.

Antes de entregar os presentes, na Pediatria do Hospital Geral do Moxico (HGM), Gonçalves Muandumba, que se fez acompanhar da esposa, Teresa Barcelos, percorreu às enfermarias, onde recebeu explicações do corpo clínico sobre o estado de evolução das crianças.

Depois de efectuar o mesmo gesto no Hospital Municipal, que alberga 54 petizes internados, o governador provincial afirmou que o gesto serviu para manifestar a solidariedade para com as crianças doentes e internadas nas unidades hospitalares e demonstrar na prática o significado do Natal: que é ajuda, amizade e amor ao próximo.

Ao agradecer a iniciativa do governante e da esposa, a directora clínica do HGM, Georgina Esperança Muhunga, apontou que, com a entrada do período da quadra festiva, associada a época chuvosa, a unidade hospitalar regista um acréscimo de casos, passando de 40 pacientes internados antes para 72 actuais, cuja assistência médica e medicamentosa está assegurada.

Apelou aos munícipes a controlar os excessos, antes, durante e após os dias festivos (natal e passagem do ano) de forma a se evitar os acidentes de viação, intoxicação alcoólica e alimentar.

Com uma capacidade para internar 50 pacientes, a pediatria do HGM conta com sete médicos de especialidade, sendo a malária, infecções respiratórias, doenças diarreicas agudas e anemias as patologias mais frequentes.