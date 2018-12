Empresário é esfaqueado e queimado vivo às margens de rodovia

A vítima chegou a ser socorrida pela equipe da Intervias, concessionária que administra a via, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

«

O empresário Sérgio Barbosa de Oliveira Junior, de 58 anos, foi esfaqueado e queimado vivo às margens da Rodovia SP-147, em Itapira, no interior de São Paulo, o crime ocorreu na noite do último sábado (22). A vítima chegou a ser socorrida pela equipe da Intervias, concessionária que administra a via, mas não resistiu aos ferimentos e morreu

O empresário foi encontrado no KM 44+500 da SP-147, próxima a base da Intervias. De acordo com o G1, os funcionários da concessionária foram até o local porque pensaram se tratar do início de um incêndio. No local se depararam com o empresário coberto por chamas, mas ainda vivo.

De acordo com a Polícia Militar, que foi chamada até o local, no primeiro momento a suspeita era de uma tentativa de suicídio, até que as chamas baixaram e foi possível localizar os ferimentos a faca feitos na região cervical da vítima.

Ao lado da vítima foram encontrados o celular do empresário e um galão de 20 litros contendo substância inflamável. O aparelho celular foi reconhecido pela família da vítima como sendo dele.

Junior chegou a ser atendido no Pronto-Socorro do Hospital Municipal de Itapira, onde morreu logo depois de dar entrada.

De acordo com o G1, o caso foi registrado como homicídio qualificado na delegacia da cidade. Junior era dono de uma agência de publicidade em Itapira.