Cabazes com fraca procura no Lobito às vésperas do Natal

Às vésperas de Natal, lojas e supermercados da cidade do Lobito, em Benguela, continuam a registar fraca procura por variedades de cabazes para este ano, por causa dos preços altos que estão a retrair os consumidores, constatou a Angop numa ronda pelas superfícies comerciais.

Apesar da oferta diversificada de cabazes de Natal, a maior parte das famílias prefere comprar o essencial em armazéns de venda a grosso, priorizando os produtos da cesta básica, nomeadamente o óleo alimentar, batata, ovos, azeite doce e bebidas diversas para celebrar a quadra festiva.

Na supercifície comercial Soprite, embora com movimento frenético de pessoas desde as primeiras horas do dia que antecede o Natal do ano de 2018, a Angop observou uma reduzida procura de cabazes, com bolo-rei, iguarias, enchidos, congelados, batatas, produtos da cesta básica, vinhos, refrigerantes e bebidas espirituosas.

Nesta grande superfície comercial, por exemplo, uma posta de bacalhau, embalado num pacote com 0,810kg, está a custar 5.999 kwanzas (Akz), contra os cerca de 2.900 Akz do ano passado, uma situação que faz com que muitas famílias não arrisquem na compra de cabazes.

O consumidor José Culembe aponta o dedo a diminuição do poder de compra dos cidadãos em período de crise para justificar a sua opção pelos armazéns onde, por esta altura do ano, não se regista muita especulação nos preços dos produtos essenciais, como açúcar, arroz, gasosa e bebidas espirituosas.

Também Carolina Maria, outra cliente, que saía de um armazém com bebidas e sumos, acompanhada da sua irmã mais nova, queixava-se da subida do preço do quilograma de bacalhau nos supermercados da cidade do Lobito, uma vez que custava três mil kwanzas, na semana passada, mas hoje é vendido a sete mil.

A citadina Josefa Feliciano veio da zona Comercial do Lobito e revela já ter comprado boa parte dos produtos, pelo que hoje, a um dia do Natal, procurou apenas bebidas para não faltar nada à mesa.

António João Nhany e Félix Chimuco, gerentes de dois armazéns de produtos diversos no bairro da Caponte, zona urbana do Lobito, mostraram-se animados com as vendas por estes dias, com preços acessíveis sobretudo em bebidas de produção nacional, como sumos e água mineral, bem como farinha, arroz e massa alimentar.

Tal como apurou a Angop, nos armazéns, alguns produtos sofreram um ligeiro aumento de preços, como é o caso do açúcar de 50kg, que há poucas semanas custava cinco mil kwanzas e agora está a ser vendido a oito mil e quinhentos kwanzas.

O saco de arroz de 25kg, antes vendido igualmente cinco mil kwanzas, está neste momento a ser comercializado a cinco mil e 400 kwanzas, enquanto o leite da lata de 2500 gramas, a quatro mil e 950 kwanzas, a caixa de massa alimentar a 2.150 Akz e fuba de 25 kg a 4500 kwanzas mantém os mesmos preços.