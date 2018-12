Avaria na iluminação do aeroporto de Cabinda obriga TAAG a antecipar voos nocturnos

Até ao próximo dia 26, os voos nocturnos da TAAG para Cabinda são antecipados para o período da tarde, por causa de uma avaria no sistema de iluminação da pista do aeroporto Maria Mambo Café.

Segundo informa o Novo Jornal Online, a companhia aérea nacional, os ajustes não afectarão as ligações da manhã (6h) e da tarde (14h45), período que ganha um novo horário, com a antecipação dos voos DT 126/7, habitualmente realizados à noite.

Devido à avaria no sistema de iluminação da pista do aeroporto Maria Mambo Café, o voo nocturno DT-126, programado para as 19h, passa a sair de Luanda às 15h, tendo chegada prevista a Cabinda às 16h, permitindo que o regresso à capital aconteça antes do anoitecer. Neste caso, a partida de Cabinda (Voo DT 127) está marcada para as 16h40, e a aterragem em Luanda prevista para as 17h40.