Verónica Cabral Tekeliohali eleita miss Huambo/2019

Verónica Cabral Tekeliohali, de 18 anos de idade, foi eleita, na noite de Sábado, Miss Huambo/2019, batendo na concorrência 11 candidatas.

Natural do município do Huambo e estudante do 12º ano da Escola de Formação de Professores Ferraz Bomboco, Verónica Cabralb Tekeliohali, de 1, 74 metros de altura, substitui Abigail Juliana Sango.

A miss recebeu como prémio, para além de uma quantia monetária não especificada pela organização, uma box HD da Zap um curso de condução, um pacote de maquilhagem, entre outros.

Durante a cerimónia, testemunhada pela governadora da província do Huambo, Joana Lina, o corpo de júri elegeu ainda como primeira e segunda dama de Honor, as candidatas do município do Huambo, Joaquina de Oliveira e Érica Virgínia da Costa, respetivamente.

As concorrentes elegeram Evalinda Silvestre como miss simpatia, ao passo que os reportes de imagem atribuíram o título de miss fotogenia a Beatriz Dumbo.