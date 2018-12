Técnico do Interclube minimiza empate em casa

O técnico do Interclube, Rui Garcia, minimizou sábado, em Luanda, o empate a uma bola (1-1) e valorizou o empenho dos jogadores, no patida da oitava jornada do campeonato nacional da primeira divisão (Girabola2018/19) diante do Progresso do Sambizanga

Em declarações à imprensa no final do jogo, no Estádio 22 de Junho, o treinador disse que a sua equipa esteve a “viver uma fase não muito boa”, pois tem jogadores titulares, que ajudaram na conquista do terceiro lugar na edição passada do nacional, em recuperação de lesões.

Segundo treinador, alguns destes que foram seleccionados para o jogo mostraram já alguma evolução, mas infelizmente não conseguiram uma vitória, mas farão de tudo, já com a integração dos outros, para conseguir resultados positivos.

Com este empate, o Interclube faz 11 pontos e está na quinta posição provisoriamente. Na próxima jornada (9ª), visitará o Recreativo do Libolo e o Progresso do Sambizanga defrontará o Desportivo da Huíla.