Técnico do CDH aplaude atitude do plantel

O técnico principal do Clube Desportivo da Huíla, Mário Soares, mostrou-se, sábado, satisfeito com o desempenho do seu plantel na vitória por 2-0 sobre a Académica do Lobito, em jogo da 8ª jornada do Girabola 2018/2019.

Segundo Angop, em declarações à imprensa sábado, no estádio Ferroviária, o treinador disse que foi um jogo que esteve dentro das perspectivas, sendo que os jogares observaram e cumpriram o “estudo minucioso” feito ao adversário, o que permitiu fechar as linhas de passe e “dominar a partida por completo”.

“Sabíamos que era uma equipa muito forte, sobretudo o número dois, que fazia as transições ofensivas, retiramos este trinco da zona de conforto e posemos dois pontas de lanças e obrigamos eles baixarem o trinco, dai a nossa satisfação pela vitória que serve como boas festas para os adeptos” realçou.

Pelo seu turno, o técnico da Académica do Lobito, Júnior Paulino, reconheceu a superioridade do aniversário, dizendo que apesar da derrota, teve a sorte de ter o seu aguardares em melhor formas, facto que evitou o volume do resultado.

Referiu que a equipa não demonstrou o melhor na partida, e cometeu erros ofensivos e defensiva, possibilitando o CDH aproveitar as falhas e visar a baliza, mas disse que ao longo do campeonato têm feito boa exibição e vai trabalhar para corrigir os equívocos cometidos.

O Clube Desportivo da Huíla soma assim a segunda vitória consecutiva no campeonato e 13 pontos ocupando o 5º lugar.