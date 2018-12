Sagrada perde por falta de concentração dos jogadores

O técnico do Sagrada Esperança da Lunda Norte, Agostinho Tramagal, lamentou este sábado a derrota (0-1) sofrida no jogo da 8ª jornada do GirabolaZap2018/19, diante do Sporting de Cabinda, reconhecendo a falta de concentração dos seus jogadores.

O treinador afirmou, ao longo da conferência de imprensa, que os atletas da sua equipa não conseguiram aproveitar as várias situações de jogo registadas durante o desafio, culminando assim com um erro defensivo que foi fatal.

Admitiu que o seu conjunto ainda tem falhas na finalização, por isso, vão continuar a trabalhar para se ultrapassar essa debilidade.