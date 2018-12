Promoção dos efectivos nas prioridades do Minint na Lunda Sul

Continuar a valorizar os efectivos que se destacam nas suas áreas de actuação, através de promoções e outros incentivos, constam das prioridades da delegação do Ministério do Interior (Minint) na Lunda Sul.

De acordo com Angop, a garantia é do delegado provincial do Minint na Lunda Sul, Aristófanes Dos Santos, que falava neste sábado, na formatura que visou a apresentação das estratégias de asseguramento da quadra festiva nesta região.

O responsável reconheceu não ser um desafio fácil de vencer, tendo em conta as dificuldades financeiras que o país vem enfrentado, mas, assegurou que vai junto do ministério envidar esforços para que aqueles que por mérito, fruto da sua dedicação, entrega, disciplina e eficiência no cumprimento rigoroso das tarefas e missões que lhes são incumbidas, sejam reconhecidos, valorizados e estimulados.

“Todos aqueles que têm vocação para os serviços de segurança, que se entregam e exercem de forma exemplar, eficaz e brilhante as suas tarefas, por mais escondidos que estejam e, alguns chefes que por uma ou outra razão os tentarem apagar, sempre hão-de sobressair”, assegurou.

Deste modo, apelou aos comandantes municipais e outros responsáveis dos órgãos, no sentido de darem oportunidades à quem se esforça, evitando “bloqueios” aos mesmos, sobretudo na avaliação de desempenho.

Informou que, durante o ano em curso, já foram promovidos a sub-inspectores, cerca de 74 efectivos do Minint na Lunda Sul, número este que pode aumentar em 2019.

Por outro lado, lembrou que o ministério não mais permitirá efectivos que por “ganância” sujam a boa imagem dos órgãos de defesa e segurança, optando por extorquir, molestar, intimidar os cidadãos.

Fez saber que neste ano, 2018, por indisciplina e outras irregularidades, foram sancionados 145 efectivos, dos quais 38 da Policia Nacional, 72 do Serviço Penitenciário, 25 Serviço de Migração e Estrangeiros e 10 do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros e que alguns incorrem no processo de demissão.

Mais de três mil efectivos da Policia de Intervenção Rápida (PIR), Ordem Pública, Serviço de Migração e Estrangeiros (SME), Serviço Penitenciário, Serviço de Protecção Civil e Bombeiros, estarão em prontidão para assegurar a quadra festiva na Lunda Sul.