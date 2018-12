Os “super-heróis” de Angola que despertaram a admiração da directora-geral do FMI

A directora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) destacou a passagem pelo Hospital Pediátrico David Bernadino, em Luanda, no balanço da visita que realizou esta semana a Angola. Segundo Christine Lagarde, a experiência permitiu-lhe conhecer alguns “super-heróis”.

Segundo avança o Novo Jornal Online, nem só de declarações de pendor económico ficou marcada a visita da directora-geral do FMI a Angola.

Já depois de ter defendido que “é preciso assegurar que haja um programa de transferência de renda para os mais pobres”, de forma a que sejam protegidos, Christine Lagarde enalteceu o acolhimento que recebeu do povo angolano, destacando a passagem pelo Hospital Pediátrico David Bernadino.

A responsável expressou, na sua conta no Twitter, a “sincera admiração” pelos “super-heróis” com quem se cruzou nessa unidade de Saúde, referindo-se “às crianças, aos pais e ao pessoal médico” do hospital.

Para além da admiração, a directora-geral do FMI manifestou o seu apoio “por tudo quanto fazem”.

Na mensagem partilhada no Twitter, vê-se Christine Lagarde a ser saudada por um grupo de crianças, a quem se dirigiu em português, com um “Bom dia” e um “Muito obrigada”.