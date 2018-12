Na Europa, ninguém marca tanto como o Sporting de Keiser

Os leões marcaram 30 golos nos últimos sete jogos, uma média de 4,3 por partida. No mesmo período, nas principais ligas europeias, não há registo igual. Iordanov, ex-avançado do Sporting, elogia “o futebol rápido e objetivo” do treinador holandês.

De acordo com o Diário de Notícias, o Sporting de Marcel Keiser parece um rolo compressor. A chegada do treinador holandês, escolhido pelo presidente Frederico Varandas para suceder a José Peseiro, está a revelar-se um enorme sucesso, com a equipa a somar por vitórias os sete jogos já disputados sob o comando do ex-técnico do Ajax.

Mais do que este registo 100% vitorioso, o que sobressai é a quantidade de golos marcados pela equipa: 30 em sete jogos, o que dá uma média impressionante de 4,3 remates certeiros por jogo. Um recorde nos dez principais campeonatos europeus.

Fazendo uma análise aos golos marcados nos últimos sete desafios pelos cinco primeiros classificados nas diversas ligas europeias (em todas as competições), nenhum emblema supera os números do Sporting. Nem colossos como os atuais líderes dos respetivos países, casos do Liverpool (16), Barcelona (19), Juventus (11), PSG (16) e Dortmund (11).