MPLA, a meio do fim

O Movimento Popular de Libertação de Angola, a priori Partido do Trabalho e depois dos Camaradas, fundado em 1956 para alguns, e no principio dos anos 60 para outros, está a viver um dos seus piores momentos políticos desde a Purga do 27 de Maio de 1977 em que, 30 a 80 mil angolanos durante dois anos foram mortos por uma tentativa de Golpe de Estado, perpetrado por um grupo conhecido como os Fraccionistas liderado por Nito Alves, então Ministro do Interior.

Segundo oartigo de opinião do Jornal a Nação de Cabo Verde, a enérgica reacção política do Presindente António Agostinho Neto, sem espeço para a justiça entrar, acirrou e dividiu o MPLA para sempre. Esta acção levou a que muitos dos seus melhores militantes convictos, que estavam no partido porque acreditavam no projecto desde os tempos dos Maquis, a fugir do partido e do país, reagindo muito mal aos graves excessos de Neto e seus mais próximos colaboradores tidos como Crioulos e Burgueses na perspectiva dos Fraccionistas.

A verdade é que depois de 1977, o MPLA já não é o mesmo. Esta acção teve um efeito bola de neve do partido para o Estado, com consequências visíveis até aos dias de hoje.

A falta de quadros, o medo de agir, de falar, de reevindicar por um direito, a inexistência de uma consciência política activa e apurada em Angola é também resultado da obra prima maquiavélica desenhada por Agostinho Neto em 1977.

“Xé menino não fala política”, foi a frase do tempo colonial que sonegou muitas das iniciativas políticas de jovens que lutavam para ser livres do jugo colonial.

O MPLA adoptou e implementou a mesma frase dita de outra forma pelos mais velhos aos mais novos dizendo: “Cuidado filho, não fala assim o MPLA mata”.

A verdade é que foram elimidados fisicamente e em massa, todos quanto criticavam e possuiam já uma visão de Estado e achavam que o País dirigido por Agostino Neto estava desviado da sua razão objectiva, da verdadeira causa das lutas dos povos pela liberdade, ou seja estava em marcha um neocolonialismo camuflado.

Em 1979, quando José Eduardo Dos Santos – JES chegou ao poder por meio da nomeação pelo Comité Central do MPLA orgão deliberativo máximo do partido, por causa da morte prematura de António Agostinho Neto, primeiro Presidente de Angola.

Estava ali uma promessa e a esperança para MPLA que dirigia Angola, confiaram ao jovem de 37 anos a nobre missão de gerir um dos Estados mais estratégicos de África e da luta de emancipação de Angola.

Durante os 38 anos JES, teve três momentos decisivos de elevação e consolidação do seu poder: Consolidou o MPLA como partido Estado, fê-lo mais poderoso do que qualquer outra instituição pública, finalmente retirou do MPLA o poder que tinha extraído do Estodo e o cristalizou para si, com a aprovação em 2010 da Constituição da República de Angola – CRA, transformando o Presidente na figura mais poderosa (poder unipessoal).

A bajulação e o culto a personalidade foram dos primeiros sinais da crise ideológica, desvio da matriz e que se estava a desenhar o princípio do fim. Desse ponto de vista, fica provado que JES foi uma má aposta dos camaradas.