Moçambique: Campanha de recolha de sangue tenta mobilizar jovens em Manica

Centenas de cidadãos já aderiram à campanha de doação de sangue em Manica, uma iniciativa promovida pela Organização da Juventude Moçambicana (OJM) junto da sociedade civil.

Segundo avança a DW África, a iniciativa tem por objetivo ajudar os doentes internados a necessitar de falta de sangue nas diversas unidades hospitalares da província. Segundo os organizadores, quando se aproxima a quadra natalícia, aumentam os acidentes de viação, daí que os hospitais se vêem obrigados a reforçar o stock deste líquido vital.

Horácio Cherene Simoco, secretário da OJM em Chimoio, disse que para além dos jovens filiados na organização, a campanha foi estendida a todos os cidadãos residentes na cidade. “Nós queremos reforçar o stock de sangue no Hospital Provincial de Chimoio, pois no mês de dezembro registam-se muitos acidentes nas estradas, portanto queremos com isso solidarizar-nos com os doentes que necessitam e que vão necessitar de sangue”, comenta. “É o dever de cada cidadão doar sangue para salvar vidas”, acrescenta.

Horácio Cherene Simoco aproveitou os microfones da DW África para apelar aos demais cidadãos para de forma voluntária se dirigirem a uma unidade hospitalar para doar sangue. “Havemos de promover a iniciativa a cada três ou seis meses para que o hospital de Chimoio não tenha défices de sangue”, assegurou.

Pedro Zaba, um dos jovens dadores, não escondeu a sua satisfação ao afirmar que ficou feliz quando recebeu o convite para aderir à iniciativa, porque segundo ele “é bom dar sangue”. “Já fiz um gesto do género no ano passado em Niassa por livre vontade. Hoje são os interessados que necessitam, mas amanhã posso ser eu ou minha família. Temos de ter paixão e amor uns com os outros”, afirmou este jovem.

Privilégios do dador de sangue

Zefanias Constantino Linho é dador de sangue há cinco anos. “Faço isto com gosto, porque sei o quão importante é doar sangue. Possuo cartão de dador e como dador de sangue tenho tido privilégios em qualquer unidade sanitária quando preciso de tratamento, eu e a minha família”, afirmou.

Victorino Lundo é um dos organizadores da campanha e refere que pelo menos 120 jovens dos distritos de Chimoio e Gondola já aderiram à iniciativa, o que o leva a fazer uma avaliação positiva em relação à mesma. A campanha decorre até à primeira semana de janeiro de 2019.

“Começámos com estes dois distritos. Nos próximos dias, os dez distritos [de Manica] também terão de a fazer e até lá o número de dadores vai ter que aumentar e garantir stock de sangue suficiente nos hospitais da província. O foco é salvar vidas, porque entendemos que há vidas que perecem por falta deste líquido vital”, explicou Victorino Lundo.

A chefe do Banco de Sangue do Hospital Provincial de Chimoio, Aguinalda Gregório Janeiro, garantiu que com este incremento aquela unidade de saúde tem capacidade para dar resposta às necessidades dos pacientes. Segundo a responsável, a maternidade e o serviço de ortopedia são os setores com maior procura de sangue.

“O hospital tem sangue, visto que para além deste grupo que tem estado a doar, localmente temos várias brigadas espalhadas um pouco por todos os distritos da província para mobilizar os estudantes, crentes e outros. Por vezes também recebemos dadores voluntários. O Hospital Provincial de Chimoio tem cerca de 300 dadores permanentes”, indicou.