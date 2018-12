Lata de refrigerante resolve homicídio ao fim de 30 anos

Mandy Stavik foi encontrada morta em novembro de 1989.

Mandy Stavik desapareceu em novembro de 1989, depois de ter saído de casa com a cadela para correr. O seu corpo foi encontrado ao fim de alguns dias no rio Nooksack, em Washington, avança a SIC Notícias.

Cerca de 30 anos depois, uma lata de refrigerante e uma garrafa de água ajudaram a identificar o possível autor do crime.

Os pais de Mandy, na altura uma jovem de 18 anos, reportaram-na como desaparecida depois da sua cadela, Kyra, ter regressado sozinha a casa. Dois dias depois, o corpo foi encontrado a flutuar no rio Nooksack, com alguns sinais de violência e vestígios de ADN.

Na altura, as amostras recolhidas pelas autoridades não puderam ser testadas pela falta de tecnologia adequada, por isso decidiram pedir ajuda à população.

Em 2013, começou a ser investigada a possibilidade do envolvimento de Timothy Bass, hoje com 51 anos, depois de um vizinho do homem ter revelado algumas suspeitas. Apesar disso, a falta de provas impedia as autoridades de recolherem uma amostra de ADN.

A reviravolta na investigação acabaria por acontecer no início de 2017, depois de uma colega de trabalho do suspeito começar a colaborar na investigação. Quando Timothy descartou uma lata de Coca-Cola e uma garrafa de água, a colega recolheu-as a e entregou-as à polícia norte-americana.

A análise laboratorial confirmou as suspeitas: o ADN correspondia ao encontrado no corpo de Mandy. Timothy acabou por ser detido em dezembro do ano passado e o julgamento terá início em abril de 2019. Se for condenado, enfrenta uma pena de até 20 anos de prisão.