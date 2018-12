Girabola: Prossegue 8ª jornada

A oitava jornada do Girabola2018/19, aberta sábado, prossegue hoje com a realização de três jogos, ficando adiado “sine-die” o clássico 1º de Agosto e Petro de Luanda, face o envolvimento dos “petrolíferos” nas afrotaças.

Na capital do país, o Atlético Sport Aviação (ASA), 13º classificado com seis pontos, recebe às 15:30, no Estádio dos Coqueiros, o Santa Rita de Cássia do Uíge (14º/ 5 pts).

Jogam ainda Recreativo da Caála – Cuando Cubango FC e FC Bravos do Maquis – Saurimo FC.

Resultados dos jogos de sábado:

Kabuscorp-Libolo, 1-0

Interclube-Progresso, 1-1

Desportivo da Huíla-Académica do Lobito, 2-0

Sagrada Esperança-Sporting de Cabinda, 0-1.

O campeonato é liderado pelo 1º de Agosto com 15 pontos, seguido do Kabuscorp com menos um e o Desportivo da Huíla com 13, enquanto o Saurimo FC é 16º e último com quatro pontos.