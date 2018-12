Continuamos a ter mais JLo e menos Estado

O ano de 2018 foi novamente o de João Lourenço. Poucos dirão que não, nem tampouco nos atrevemos a duvidar de tal proeza!

De acordo o artigo de opinião da edição deste domingo do Novo Jornal, foi ele quem com os seus discursos de ruptura e trituradores inflamou a ilusão de um país que parece estar a dar sinais de acordar da esquizofrenia monolítica. Foi ele com o seu discurso renovador quem se colocou à frente da luta contra aquilo que o seu antecessor já havia identificado como o principal mal do país a seguir ao conflito armado – a corrupção.

Foi também João Lourenço quem assumiu publicamente que o partido que lidera sedimentou-se auxiliado por esse mal que hoje pretende combater! E não foi uma questão de interpretação por parte de quem ouviu o discurso ou os discursos, não! Foi o próprio João Lourenço quem abriu caminho para aquilo a que chamou de cruzada contra a corrupção e não o fez pelo simples facto de o cidadão comum estar envolto nela, não! Fê-lo porque os gestores públicos até então passavam necessariamente por ela, e por outros ilícitos criminais que levaram ao enriquecimento sobretudo de dirigentes políticos e pessoas próximas!