Chuva provoca uma morte e três feridos

A chuva que caiu na Lunda Sul, na noite de sexta-feira, causou a morte de uma pessoa e ferimentos graves a outras três da mesma família, até ao momento, em consequência de inundações e do desabamento de residências, segundo dados provisórios do Corpo de Bombeiros.

De acordo com a nota do Serviço de Protecção Civil e Bombeiros na Lunda Sul, enviada à Angop, o facto aconteceu no município de Saurimo, no Txizainga, vulgo “bairro da Juventude” na madrugada deste sábado.

A nota acrescenta que a chuva provocou igualmente a destruição de 132 residências precárias, das quais seis destruídas totalmente, permitindo que cerca de 30 famílias ficassem ao relento.

O documento refere que face a situação, os sinistrados clamam por apoios das autoridades administrativas e outras afins, acrescentando que continuam o levantamento dos danos causados pela chuva.

Por este facto, o comandante provincial da Polícia Nacional na Lunda Sul, Aristófanes Dos Santos, informou que a situação já foi reportada ao governo para se encontrar soluções para acomodação das referidas famílias.