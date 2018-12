Borussia Dortmund fecha 2018 líder isolado da Bundesliga

“Campeões de inverno” venceram o Mönchengladbach e Bayern de Munique goleou em Frankfurt. A Bundesliga regressa à DW África, a 19 de Janeiro de 2019.

Borussia Dortmund 2-1 Borussia Mönchengladbach

Grande vitória dos “campeões de inverno”. Depois da primeira derrota na Bundesliga a meio da semana, o Dortmund precisava de dar uma resposta forte frente ao Mönchengladbach e conseguiu. Jadon Sancho abriu o marcardor aos 42 minutos. Mas, quatro minutos depois, Kramer empatou para a equipa de Mönchengladbach. O golo da vitória do Dortmund surgiu pelo “Robin” da Bundesliga, Marco Reus aos 54.

Eintracht Frankfurt 0-3 Bayern Munique

Os hexacampeões alemães estão de volta! O Bayern Munique venceu em casa do Frankfurt, num jogo recheado de duelos físicos e com relvado muito castigado pela neve, de dias anteriores. Ribéry foi o homem do jogo. O francês marcou aos 36 minutos e bisou aos 79, na 2ª parte. Rafinha, no golo da noite, fez o 0-3, num chapelaço a Trapp. Bayern é 2º da Bundesliga.

Bayer Leverkusen 3-1 Hertha Berlim

Segunda vitoria consecutiva para o Bayer Leverkusen. Na BayArena, Volland abriu o marcador aos seis minutos. Kai Havertz dobrou a vantagem aos 23 minutos da primeira parte. Torunarigha ainda reduziu para o Hertha Berlim, três minutos depois. Mas, a abrir o segundo tempo, Kai Havertz fez o terceiro golo do Leverkusen, o segundo na conta pessoal e deu os três pontos ao Leverkusen.

Hannover 0-1 Fortuna Düsseldorf

Grande semana para o Fortuna Düsseldorf. Depois de quebrar a invencibilidade do Dortmund na Bundesliga, os campeões da segunda divisão na época passada, venceram no terreno do Hanovver e vão entrar em 2019 fora dos lugares de despromoção. A vitória surgiu ao cair do pano, com Fink (foto), a fazer o golo aos 90+2.

Nuremberga 0-1 Friburgo

O Nuremberga perdeu e vai para a pausa de inverno em último lugar da Bundesliga. Os vice-campeões da segunda divisão somaram a quarta derrota consecutiva, e não ganham para a Bundesliga desde setembro. Bherens fez o único golo da partida e deu os três pontos aos Friburgo, que somou a segunda vitória nos últimos cinco jogos.

RB Leipzig 3-2 Werder Bremen

Bruma foi o herói na RedBull Arena. Vitória do Leipzig conseguida apenas nos último minutos da partida. Klostermann abriu o marcador aos 22 minutos e aos 44, Werner fe o 2-0 para o Leipzig. Mas, no segundo tempo, em dez minutos, o Bremen empatou a partida, com Max Kruse (67) e Sargent (77) a ressuscitarem o Bremen. No entanto, Bruma, aos 87 minutos, deu a vitória ao Leipzig. Jogaço!

Estugarda 1-3 Schalke 04

O Schalke voltou às vitórias, resultado que não acontecia desde 24 de novembro. Os vice-campeões alemães continuam irregulares, mas “sacaram” uma vitória importante em Estugarda. Skrzybski fez o 0-1 aos dez minutos. Na segunda parte, chuva de golos. Salif Sané fez o 0-2 para o Schalke, mas seis minutos depois, Gonzalez reduziu para 1-2. O golo da tranquilidade surgiu por Kutucu, aos 78 minutos.