Sonangol anuncia acordo de financiamento

A Sonangol anunciou hoje a assinatura do acordo de financiamento no valor de mil milhões de dólares, subscrito na integra pelo African Export-Import Bank, Natixis, Société Générale Corporate & Investment Banking and Standard Chartered Bank, para suportar despesas no âmbito do processo de regeneração.

O acordo de financiamento rubricado pela sua subsidiária, Sonangol Finance Limited, com um prazo de cinco anos, tem por objectivo pagar todos os custos associados ao empréstimo e suportar as despesas de operação e capital, associadas ao core business da empresa, no seguimento do seu Programa de Regeneração.

Para o efeito, foi lançado um sindicato, tendo em vista instituições financeiras internacionais, de acordo com uma nota de imprensa da Sonangol chegada hoje à Angop.