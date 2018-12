Sindicado disponibiliza mais de cem milhões de akz para apoio aos filiados

Cento e um milhões e 560 mil kwanzas foi o montante disponibilizado de Janeiro a Novembro deste ano pelo secretariado provincial do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, Cultura, Juventude e Desporto e Comunicação Social em Benguela, no apoio aos seus filiados, no âmbito da implementação do Fundo Social.

Falando durante a cerimónia de comprimento do fim de ano, realizado nesta sexta-feira, o presidente executivo do sindicato em Benguela, Joaquim Laurindo, disse que com este valor, o sindicato atendeu 4.192 filiados, 5.794 familiares directos, na vertente de apoio sanitário, em formação, tratamento médico no exterior e cirurgia no país, bem como no apoio fúnebre.

“Acompanhamos com bastante apreensão, o caso de 1.024 agentes que em Abril de 2018 ficaram suspensos das folhas salariais, por motivo de extensão da relação jurídico-laboral por recadastramento, por redução do salário do regime part-time e por se verificar duplo vínculo, destes, ficaram 24 casos por se resolver até hoje, o que equivale dizer que mil foram resolvidos”, disse o líder sindical.

José Laurindo explicou que, ao longo do presente ano, o sector acompanhou situações que afectaram os interesses da massa associativa, no que tange ao processo de negociações com o ministério da Educação, sobre o caderno reivindicativo remetido pela Federação dos Sindicatos em conjunto com outros sindicatos, que trouxe 23 pontos importantes.

Entre esses pontos, destacou a melhoria das políticas educativas para o ensino primário, cujas incidências residem na mono docência, escassez de material escolar da reforma educativa e adequação dos conteúdos programáticos no contexto pedagógico, aprovação do Estatuto da Carreira Docente e outros diplomas conexos, para além de subsídios propostos no Estatuto da Carreira Docente previsto por lei, entre outros.

De acordo com o sindicalista, foi também aprovado o Estatuto da Carreira dos Agentes da Educação, através do Decreto Presidencial nº 160/18 de 3 de Julho, bem como o Decreto Presidencial nº 281/18, de 29 Novembro, que aprova o Estatuto da Carreira Docente dos Especialistas da Educação.

Para o próximo ano, a instituição perspectiva prosseguir com os objectivos sociais em benefício dos filiados, como as obras de construção da sede do secretariado municipal do Cubal, que vai comportar cinco pisos, incluindo a pousada sindical.

O sindicato emprega 53 funcionários efectivos e conta com 25 mil e 497 filiados, dos quais 13 mil e 434 são do género feminino.