Músico toca violão enquanto é operado a tumor no cérebro

Segundo o Notícias ao Minuto, um músico sul-africano tocou violão enquanto os médicos lhe abriam o crânio para remover um tumor cerebral, na semana passada, na Cidade do Cabo.

Musa Manzini é músico de jazz e esteve acordado durante toda a cirurgia. As imagens do momento foram partilhadas esta sexta-feira no Youtube e desde logo fizeram sucesso.

Esta não é a primeira vez que um músico toca enquanto é operado ao cérebro. A técnica ajuda os cirurgiões a operarem áreas delicadas do cérebro, como o lobo frontal direito, onde estava localizado o tumor de Musa, sem causar danos.

Se sul-africano tivesse tocado uma nota errada, os médicos sabiam, automaticamente, que estavam perto de uma “área crítica”, explicou ao The New York Times o neurocirurgião Basil Enicker.