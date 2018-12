Ministro dos transportes aponta desafios para o sector

O ministro dos Transportes, Ricardo de Abreu, apontou , nesta sexta-feira, em Luanda , os vários desafios que o sector dos transportes terá para melhorar e contribuir para o desenvolvimento económico do país nos próximos tempos, com realce para a área da aviação civil, aeroportuário, marítimo, ferroviário, entre outros, escreve a Angop.

Discursando no acto de comprimento de final de ano que contou com a presença de vários funcionários do sector dos transportes no país, o governante considerou o ramo que dirige de grande importância e relevância estratégia para o país, por esta razão deve-se ter o compromisso e dedicação para atingir os objectivos preconizados.

Segundo o titular, a quando da sua nomeação fez uma radiografia nas empresas que constituem o ministério, onde constatou um sector carente com vários desafios institucionais, em termos de organização, controlo interno, competência , capacidade operacional e acima de tudo o capital humano como elemento fundamental em todo processo que se pretende alterar.

Na ocasião, o titular referiu que o sector da aviação civil iniciou o processo de transformação e modernização profundas e pretende-se que a mesma se posicione entre as melhores do continente e do ponto de vista internacional também , para que o país possa beneficiar e receber o retorno do investimento feito pelo Executivo a nível das infra-estruturas aeroportuárias.

Para o sector marítimo portuário, o ministro disse que o mesmo também tem muitos desafios, precisa-se assegurar uma maior eficiência dos portos nacionais do mesmo modo assegurar iguamente que o país esteja alinhado as regras internacionais de segurança marítima.

“Temos a grandes oportunidades, felizmente possuímos uma grande costa marítima e temos que conseguir transformar a mesma em riqueza para o país, isto só será possível se conseguimos implementar o quadro, regulamentar o que temos e melhorar assim a eficiência operacional, entre outros fins “, salientou o ministro.

No domínio ferroviário, o ministro disse que o sector deve transformar –se no eixo central para o crescimento e económico do país.

“Ela representa a coluna vertebral do desenvolvimento de Angola e o crescimento económico do país , teremos que preparar as condições todas de segurança, eficiência organizacional e capacidade operacional, para que se possa aproveitar os avultados investimento feito nas infra-estruturas”, disse o governante.

No que tange o transporte colectivo urbano, o ministro garantiu que tudo está ser feito para melhorar o importante e indispensável meio para a vida das populações a nível das províncias.