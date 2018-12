Kabuscorp recebe Libolo a pensar no segundo lugar

Com o clássico do futebol angolano adiado “sine die”, por força do envolvimento do Petro de Luanda nas Afrotaças, Kabuscorp do Palanca e Recreativo do Libolo transferem para si o protagonismo, quando se defrontarem hoje, às 18h00, no Estádio Municipal dos Coqueiros, na abertura da oitava jornada do Girabola 2018/19, que reserva ainda os desafios Interclube-Progresso Sambizanga, Desportivo da Huíla-Académica do Lobito, Sagrada Esperança-Sporting de Cabinda e Bravos do Maquis-Saurimo FC.

Vitorioso nas duas últimas jornadas, depois de um arranque intermitente, a formação do Palanca acerta o passo no escalão principal, de modo a manter intactas as suas aspirações na prova, que visam a conquista do título, depois do feito inédito alcançado em 2013.

O Kabuscorp não perde há três jogos e pode ascender à segunda posição, pois ocupa a terceira posição da prova, com 11 pontos, caso volte a ganhar.

Em 11º lugar, com sete pontos, a formação do Cuanza-Sul tem, para já, uma missão espinhosa no reduto adversário.

Apesar do reforço do plantel, com a contratação de cinco jogadores, o Libolo intercala bons e maus resultados.

No “dérbi” luandense, Interclube e Progresso Sambizanga jogam às 15h30, no Estádio 22 de Junho, com a formação afecta à Polícia Nacional apostada em vencer o jogo, para ultrapassar a onda de maus resultados. Sem vencer há duas jornadas, o Interclube reencontra um Progresso ferido no seu orgulho, após derrota com o Kabuscorp. Espera-se um jogo renhido e de favoritismo repartido.

O Desportivo da Huíla recebe a Académica do Lobito, às 15h30, no Estádio do Ferroviário, com o objectivo de dar sequência ao percurso de bons resultados na condição de visitado.

Nestas condições, a Académica tem uma tarefa árdua, apesar da vitória moralizadora frente ao Interclube.

O Sagrada Esperança recebe o Sporting de Cabinda, às 15h00, na cidade do Dundo, e o Maquis defronta o Saurimo FC, à mesma hora, no Estádio Mundunduleno.

Amanhã, jogam ASA- Santa Rita e Caála-Cuando Cubango FC. O duelo Petro de Luanda-1º de Agosto foi adiado “sine die”.