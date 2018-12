Grupo TRX lança “Melhor União”

O grupo musical pop TRX juntou neste sábado os fãs, na Praça da Independência, em Luanda, na sessão de apresentação pública do disco “Melhor União”.

O disco conta com 16 músicas, cujas letras fazem uma abordagem sobre o quotidiano angolano e a necessidade da preservação da identidade cultural angolana e com participação de alguns músicos nacionais.

O grupo que é constituído essencialmente por jovens que goza de grande popularidade junto do alvo juvenil a nível nacional e o seu estilo de música já grande adesão por parte das camadas jovens e crianças de vários extractos sociais.

Além das actuações realizadas em várias províncias do país, o TRX já mostraram o seu talento em palcos internacionais como Portugal e o Luxemburgo, estando previstas idas, no próximo ano, em outros países europeus e nas províncias do Huambo e Benguela.

Os jovens TRX estão igualmente engajados em actividades de filantropia e de solidariedade para com jovens vulneráveis e mais desfavorecidos, a quem prestam assistência e apoio moral e material.

Recentemente foram recebidos pela ministra da Cultura, Carolina Cerqueira, que os incentivou e encorajou a prosseguirem com iniciativas que possam contribuir para a divulgação de valores positivos para a juventude.

O grupo conta com o apoio institucional do Ministério da Cultura, pelo facto de os jovens apostarem na promoção e valorização da cultura nacional, por meio das artes plásticas, do teatro, da moda, da literatura, do artesanato e do cinema.

O grupo foi criado em Setembro 2011.