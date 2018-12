Estudantes angolanos levam prémio da SADC

Os três estudantes angolanos que venceram o concurso de redacção das escolas secundárias da SADC, referente ao ano de 2018, receberam ontem, em Luanda, os respectivos prémios, durante uma cerimónia orientada pela ministra da Educação, Maria Cândida Teixeira.

De acordo com o Jornal de Angola, Sisco Waquinga, estudante da Escola Eiffel do Cuanza-Norte, obteve 79 pontos, Cristóvão Bandeira, do Liceu Armando da Cruz Neto, do Uku-Seles, Cuanza-Sul, 77 pontos, e na terceira posição, com 76 pontos, ficou Epifânio Alexandre, também da escola e província do primeiro classificado.

O primeiro classificado teve direito a 500 dólares, um computador portátil, uma impressora e um diploma de mérito, o segundo recebeu 300 dólares, enquanto que o terceiro foi contemplado com a quantia de 200 dólares e ambos (2º e 3º) receberam o mesmo equipamento informático e diploma.

Os valores monetários e o diploma foram disponibilizados pelo Secretariado Executivo da SADC, localizado em Gaberone, Botswana, enquanto os computadores e as impressoras estiveram a cargo do Ministério da Educação.

A edição de 2019 do concurso foi já apresentada, durante a cerimónia, e vai decorrer sob o lema “Como os programas da juventude podem contribuir para o desenvolvimento socioeconómico da região da SADC”, estando aberta à participação de estudantes de todas as escolas secundárias do país.

O concurso de redacção das escolas secundárias da SADC é uma competição regional dos estudantes das escolas dos países-membros, com a finalidade de lhes proporcionar novas oportunidades no aprofundamento dos conhecimentos.

Instituído em 1999, o concurso visa despertar o interesse dos estudantes pela investigação das potencialidades naturais, económicas da região da África Austral, pelas calamidades naturais e outros problemas que os seus países enfrentam.