Detidos 11 cidadãos acusados de atearem fogo em viaturas em Ndalatando

Onze cidadãos suspeitos de atearem fogo em viaturas estacionadas na via pública e em quintais de residências, entre Abril e Agosto deste ano, em Ndalatando, província do Cuanza Norte, encontram-se actualmente detidos, informou , sexta-feira, nesta cidade, o delegado do Ministério do Interior (Minint) e comandante provincial da Polícia Nacional, comissário Simão Inglês, avança a Angop.

Segundo o responsável que falava à imprensa no final do acto de apresentação do plano de asseguramento da quadra festiva, a nível da província, os supostos criminosos são acusados de queimaram, desde Abril deste ano até ao momento, 31 viaturas, um PT, assim como de atearem fogo que destruiu haveres em três escolas, em Ndalatando.

Esclareceu que os mesmos foram detidos, após aturado trabalho investigativo desencadeado pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), em coordenação com sectores da Polícia Nacional, especializados em buscas de informação.

Sublinhou que a última tentativa de ateamento de fogo á viaturas ocorreu há dois meses, onde foram detidos em flagrante delito, três suspeitos que confessaram que o objectivo desta acção visava atingir a governação local.

Os supostos criminosos foram já apresentados ao Ministério Público para as necessárias averiguações, determinação do tipo legal de crime e formalização da causação.

“Estão 11 detidos nos Serviços Prisionais, o SIC já instruiu os competentes processos que já foram remetidos ao Ministério Publico”, frisou.

Afirmou que para conter a onda de queima de viaturas em Ndalatando, os órgãos do Minint reforçaram a cooperação com os munícipes, tendo sido distribuídos, em alguns pontos da cidade, urnas para os cidadãos fazerem denúncias anónimas das acções dos criminosos.

Simão Inglês informou, por outro lado, que perto de dois mil e quinhentos efectivos dos diferentes órgãos do Minint estão mobilizados para o asseguramento da quadra festiva em toda extensão da província.

O mesmo exortou os efectivos a trabalharem com afinco e patriotismo, observando o respeito e a urbanidade dentro dos princípios da ética e da deontologia profissionais na abordagem dos cidadãos, evitando os excessos, para que a policia possa estar cada vez mais próxima das populações.

Instou-os ainda no sentido de respeitarem o uniforme que ostentam, evitando aproveitarem-se dela para o exercício de práticas ilícitas, como a extorsão dos cidadãos, o suborno e outros males que desrespeitam a instituição.

Os supostos criminosos queimaram, desde Abril ultimo a Agosto, 31 viaturas, quatro das quais na sua totalidade, um Posto de Transformação (PT) no bairro Tiro aos Pratos, assim como atearam fogo que destruiu haveres nos complexos escolares Comandante Benedito e Samora Moisés Machel, escola primaria e do I Ciclo número 20 “Augusto Ngangula”, em Ndalatando.

Esta situação, afectou a rotina dos citadinos, tal ponto que, o cair da noite na cidade é marcada pela disputa por lugares nas proximidades de um posto policial ou locais guarnecidos por seguranças privadas, pagando entre 300 a 500 Kwanzas a esses vigilantes.