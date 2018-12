Detido cérebro de atentados mortíferos de Abuja em 2015

Segundo o Diário de Notícias que cita a Lusa, a polícia nigeriana anunciou hoje a detenção de um dos mais influentes membros do grupo ‘jihadista’ nigeriano Boko Haram, acusado de ter planeado os mortíferos atentados de Abuja em 2015.

Umar Abdulmalik, suspeito de ser o cérebro do duplo atentado de 02 de outubro de 2015 na capital da Nigéria, que fez 18 mortos e 41 feridos, “foi detido juntamente com mais sete suspeitos”, anunciou Jimoh Moshood, o porta-voz da polícia federal da Nigéria.

Estes atentados, perpetrados por dois bombistas suicidas, foram reivindicados pelo Boko Haram.

O grupo detido pela polícia nigeriana é igualmente suspeito de ter organizado a fuga de 219 prisioneiros em Minne, no Estado do Níger, ao atacar uma prisão, a 03 de junho passado, bem como de ter protagonizado muitos assaltos a bancos no sul do país.

O Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, em campanha para ser reeleito para o cargo, anunciou ao chegar ao poder, em 2015, que poria fim à rebelião ‘jihadista’, que fez 27.000 mortos desde 2009.

Apesar de o Boko Haram não ter cometido mais atentados de grandes dimensões fora do seu bastião do nordeste do país, o conflito continua a causar danos.

Dois soldados foram mortos na quinta-feira num atentado no distrito de Damboa, no estado de Borno.