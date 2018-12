Cinco mil efectivos mobilizados para asseguramento da quadra festiva em Benguela

Cinco mil efectivos de distintos órgãos do ministério do Interior em Benguela estão mobilizados para garantir o asseguramento da quadra festiva (Natal e passagem de ano), informou, nesta sexta-feira, o 2º comandante provincial da Polícia Nacional, sub-comissário Ernesto Haiyamunie.

Segundo o responsável, que falava aos jornalistas no final de uma formatura geral dos efectivos, estão igualmente mobilizados vários meios de auxílio às forças, nomeadamente a brigada canina, cavalaria, bem como as forças da unidade anti-distúrbios, afecta a Polícia de Intervenção Rápida.

O sub-comissário avançou ainda que, para quadra festiva, o patrulhamento será realizado de forma apeada e auto, no casco urbano da cidade e nas zonas periféricas, sobretudo nos municípios do litoral, com vista a garantir a segurança pública e das famílias.

Ernesto Haiyamunie adiantou que a parada é o ponto de partida para que cada efectivo possa exercer com disciplina a sua missão, cuja atenção estará virada para os bairros periféricos, onde, maioritariamente, ocorrem alguns crimes violentos.

Ainda assim, o oficial superior alertou as forças de ordem sobre os cuidados a terem na utilização das armas de fogo, e a usarem-nas apenas quando necessário, no sentido de se evitar situações desastrosas.

“Apelo igualmente às empresas de segurança privada a uma maior vigilância do seu efectivo e dos meios ao seu dispor, para que se evitar que esses meios sejam roubados por criminosos”, enfatizou.

Pediu, por outro lado, aos serviços prisionais, a redobrarem a segurança nas cadeias, face as supostas invasões que possam ocorrer neste período natalício.

O ministério do Interior comporta os órgãos da Polícia Nacional, os Serviços de Investigação Criminal, de Migração e Estrangeiro, de Protecção Civil e Bombeiros e os Serviços Prisionais.