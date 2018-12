Várias pessoas atropeladas em paragem da Alemanha

Polícia admite que o condutor pode ter atirado a viatura contra a multidão de forma intencional.

Várias pessoas foram atropeladas por um automóvel que seguia a alta velocidade na cidade Recklinghausen, na região oeste da Alemanha. Pelo menos uma pessoa morreu e nove ficaram feridas, avança o jornal “Bild”, citado pela Rádio Renascença.

A viatura desgovernada atingiu um grupo de pessoas que se encontravam numa paragem de autocarros.

“As primeiras indicações apontam para uma possível tentativa de suicídio do condutor”, disse uma porta-voz da polícia.

O condutor é um dos feridos.

As investigações continuam para apurar as causas do incidente em Recklinghausen, cidade próxima de Dortmund.

Uma fonte dos bombeiros envolvida na operação de socorro fala numa “situação caótica”.

A Alemanha está em alerta elevado desde dezembro de 2016, quando um extremista lançou um camião contra um mercado de Natal, em Berlim. Onze pessoas morreram e dezenas ficaram feridas.