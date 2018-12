UNITA desacelerou a intenção de exumar Jonas Savimbi – PR

ENTREVISTA COLECTIVA- Questionado pelo jornalista do Jornal de Angola sobre a demora na exumação do corpo de Jonas Savimbi, o Presidente da República fez saber que a UNITA ‘desacelerou’ na intenção de exumação do Dr Savimbi.

“O que acontece é que, quem antes quem estava atrás do governo para exumar e fazer exames de DNA ao restos mortais de Jonas Savimbi, é hoje quem diz que não tem pressa”, disse, acrescentando que neste momento o Executivo está preparado para exumar e fazer testas de DNA ao corpo do fundador da UNITA, o que a família e o partido do Galo Negro também o farão para certificar que o corpo é, de facto, do Doutor Savimbi.

“O que se passa actualmente é que a UNITA, com mais ou menos palavras diz que ainda não tem pressa”.

O chefe de Estado fez ainda lembrar que há muitas famílias angolanas que esperam que o Estado localize, faça exumação e DNA dos seus familiares desaparecidos durante a guerra, mas, “o que vemos é que quem agora tem a oportunidade está a desperdiça-la”, sentenciou.