Transacções limitadas favorecem o mercado

A proposta do novo Código Penal que prevê limitar as transacções em dinheiro de forma a prevenir a circulação de grandes somas fora do sistema financeiro (bancos, seguradoras e mercado de capitais), tem potencial para beneficiar a economia nacional, considera o presidente da Associação Angolana de Bancos (Abanc), noticia o Jornal de Angola.

Amílcar Silva, que falou ao Jornal de Angola para comentar a proposta, apontou como prováveis benefícios a prevenção contra assaltos e roubos envolvendo elevadas somas na via pública, a redução dos custos de impressão de notas e mais dinheiro disponível para financiamento nos bancos.

O economista Hernâni Luís apontou, como bons motivos para alterar o Código Penal, o facto de remontar de penúltima década do século XIX e não prever desenvolvimentos como o alto grau de informalidade: “sessenta por cento da economia angolana está no sector informal, há muito dinheiro sem impacto directo na vida do cidadão”, notou.

Hernâni Luís sugere que, logo que se aprove o novo Código Penal, o Estado pondere o aspecto da fiscalização para desencorajar os operadores da economia informal e sentirem-se motivados para entrarem na economia formal.

Para o economista, o novo Código Penal pode ajudar a organizar a economia angolana porque há uma larga maioria de comerciantes informais que ainda guardam valores avultados fora do sistema bancário, o que não dá garantias de financiamento a quem está na actividade formal, pelo que “vale a pena ser aprovado e que traga benefícios na vida real das famílias”.

Tecto das operações

O vice-procurador-geral da República, Mota Liz, anunciou recentemente em conferência de imprensa que a limitação proposta será até três milhões de kwanzas para os cidadãos e cinco milhões para empresas, numa medida que se crê que permitirá “disciplinar e punir algumas práticas que prejudicam o mercado financeiro”.

O diploma do novo Código Penal está a ser analisado na especialidade na Assembleia Nacional, devendo ser levado a plenário apenas nos meses de Janeiro ou Fevereiro de 2019.

Com a proposta pretende-se evitar que as pessoas guardem elevados volumes de dinheiro, retirados do circuito

financeiro, em armazéns, contentores ou em outros locais menos próprios, acrescentou, garantindo-se maior segurança à moeda, bem como às economias pessoais e “maior fluidez” ao sistema financeiro nacional.

“Se há sistema de pagamentos, se as empresas são oficiais, pagam impostos, têm contas bancárias, por que é que não aceitam que os pagamentos sejam feitos nos bancos? Por que é que não utilizam os meios financeiros oficiais para fazer pagamentos de grandes volumes?”, questionou o magistrado.

Os deputados estão na recta final dos debates à volta da proposta do Código Penal e recomendaram que a referência monetária no documento seja em kwanza, moeda angolana, e não em dólar, norte-americana.

“O Código Penal tem uma matriz fundamentalmente humanitária. As restrições às liberdades justificam-se como garantias das próprias liberdades ou de criar uma convivência social saudável”, vincou.

O Código Penal angolano que está em vigor data de 1886 e o processo de revisão decorre desde 2004, tendo por objectivo adaptar o documento à nova realidade do país.