PF cumpre mandados contra o advogado de Adélio Bispo

A Polícia Federal de Minas Gerais cumpre dois mandados de busca e apreensão nesta sexta-feira (21). O alvo é o escritório e uma empresa do advogado Zanone Manuel de Oliveira Júnior. Zanone foi responsável pela defesa de Adélio Bispo, que esfaqueou Jair Bolsonaro (PSL) durante a campanha à Presidência. O objetivo da operação é tentar identificar quem estaria financiando a defesa do agressor indiciado por prática de atentado pessoal por inconformismo político.

No primeiro inquérito, a Polícia Federal concluiu que Adélio havia agido sozinho por motivação política. Entretanto, um segundo inquérito em andamento visa comprovar participação de terceiros ou grupos criminosos fora do local do crime.

Em setembro, a Igreja Testemunhas de Jeová considerou abrir um processo contra Zanone. Ele teria declarado que foi contratado por uma pessoa ligada à denominação para defender Adélio. O advogado mudou sua versão posteriormente alegando que a pessoa conhecia o esfaqueador do meio evangélico.