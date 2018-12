Petro apura-se para última eliminatória das Afrotaças

O Petro de Luanda apurou-se para a última eliminatória de acesso à fase de grupos da Taça da Confederação em futebol, ao vencer hoje, no estádio 11 de Novembro, o AS Nyuki da RDC, por 1-0, em jogo da segunda-mão.

Segundo informa Angop, o único golo da partida foi apontado por Tiago Azulão, na segunda parte. O brasileiro ainda falhou uma grande penalidade, já perto do final do encontro.

No primeiro desafio os “tricolores” também triunfaram, no reduto do adversário, pelo mesmo resultado.

O oponente do Petro de Luanda na última eliminatória sairá de um sorteio onde estarão igualmente as equipas afastadas na Liga dos Campeões.