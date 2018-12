Passageiros queixam-se pela subida do bilhete na rota Soyo/Luanda

Cinco mil e 700 Kwanzas é o actual preço que a empresa de transportes públicos interprovinciais Macon está a cobrar desde o início desta semana na rota Soyo/Luanda e vice-versa, contra os cinco mil e 200 Kwanzas praticados anteriormente.

Alguns passageiros que falaram nesta sexta-feira à Angop, no Soyo, mostraram-se indignados com a decisão tomada pela operadora, por não ter comunicado com antecedência à alteração da tarifa.

“Fomos apanhados de surpresa quanto a subida do preço do bilhete de passagem pela Macon no itinerário Soyo/Luanda e vice-versa. Pedimos a intervenção das entidades de direito para inverter o quadro”, disse Maria José, passageira.

De acordo com a interlocutora, a subida unilateral do preço de corrida por esta empresa de transportes públicos interprovinciais pode, de certa medida, influenciar no aumento generalizado da tarifa de táxi na rota Soyo/Luanda.

Por sua vez, o passageiro Paulo Muabi, a Macon aproveitou o fluxo de viajantes que se assiste nos últimos dias na cidade do Soyo, tendo em conta a quadra festiva que se avizinha, situação que considerou de aproveitamento e lucro fácil.

“Esperamos que as autoridades de direito ponham a mão nessa situação, para não haver uma subida generalizada do preço de táxi a nível do município do Soyo”, solicitou.

Manuel Francisco, também passageiro, a subida da tarifa pela transportadora Macon surpreendeu os munícipes locais, por não terem sido informados com antecedência.

Segundo a fonte, é inconcebível uma empresa como a Macon com aceitação e idoneidade que tem no mercado de transportes públicos a nível do país, tomar uma decisão como essa sem antes comunicar aos seus clientes.

A Macon opera no município do Soyo há mais de cinco anos, com uma frota de quatro a seis autocarros por dia.

A Angop tentou sem sucessos ouvir os representantes desta transportadora no município do Soyo, para a obtenção de mais informações sobre o assunto.