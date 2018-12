País tem queda de 12% no índice de homicídios entre janeiro e setembro

São 39.182 assassinatos, ante 44.733 registrados em 2017

São 39.182 assassinatos, ante 44.733 registrados em 2017. O Índice nacional de homicídios, criado pelo G1, acompanha mês a mês os dados de vítimas de crimes violentos no país. Até setembro deste ano, houve uma queda de 12,4% no número de mortes violentas com relação ao mesmo período do ano passado.

A pesquisa, que também faz parte do Fórum Brasileiro de Segurança Pública dentro do Monitor da Violência, parceria que conta ainda com o Núcleo de Estudos da Violência (NEV) da Universidade de São Paulo (USP), revela que, entre janeiro e setembro de 2018, quase 40 mil brasileiros foram vítimas de homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

Dados do levantamento:

– Redução de 5.551 vítimas em nove meses

– Apenas dois estados (Roraima e Tocantins) tiveram aumento no número de mortes violentas

– Sete estados apresentam uma redução superior a 20%

– Alagoas teve a maior a redução: 26%